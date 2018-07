Donald Trump anunciou numa entrevista publicada este sábado no Daily Mail que pretende recandidatar-se ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América. Questionado sobre os possíveis adversários democratas disse conhece-los a todos e não ver ninguém capaz de o vencer.

Donald Trump quer ver o nome inscrito nos boletins de voto às eleições presidenciais norte-americanas de 2020. Ainda antes de completar metade do seu mandato, Trump anunciou a Piers Morgan, jornalista do Daily Mail, numa conversa a bordo do Air Force One, publicada este sábado no jornal, que pretende recandidatar-se ao cargo de Presidente dos Estados Unidos.

Questionado sobre se haveria alguma duvida sobre se iria recandidatar-se em 2020 à Casa Branca, Trump começa por não dar grandes garantias, afirmando que "nunca se sabe o que acontece com a saúde e outras coisas", mas acaba por afirmar a ideia, sem rodeios: "Bem, tenho toda a intenção de o fazer. Toda a gente parece que quer que o faça".

Além disso, continua Donald Trump, do outro lado, ou seja, no Partido Democrata, não há nenhum adversário à altura. "Não vejo ninguém. Conheço-os todos e não vejo ninguém", disse.