O Grupo Brisa entrou no negócio dos carros usados com a primeira loja VerifiCar, inaugurada no dia 15 de março, em Matosinhos. Oferece serviços de verificação e suporte à promoção da venda de veículos usados.

"A VerifiCar nasce dos exemplos de boas práticas que se verificam noutros países, sobretudo no norte da Europa", explica Paulo Durão, responsável pela implementação do projeto, em comunicado à redação. "Acreditamos que este conceito em Portugal faz sentido, temos um parque automóvel envelhecido" e "um volume significativo de transações de usados".

"Os consumidores portugueses continuam a comprar viaturas usadas, sobretudo entre particulares, com pouca ou nenhuma informação sobre o real estado das viaturas", acrescenta Paulo Durão. "Este serviço vai ajudar a neutralizar esta assimetria de informação e a credibilizar o processo de compra e venda de viaturas usadas entre particulares".

A loja oferecerá serviços de fotografia e vídeo, com o objetivo de "diferenciar as publicações dos vendedores particulares", bem como mudança de titularidade do veículo depois da venda, limpeza, preparação, recolha e entrega da viatura ao novo proprietário. O relatório realizado pelos técnicos é partilhável entre vendedor e comprador, e inclui estado de conservação e funcionamento dos sistemas da viatura, desde motor e travagem, aos sistemas de direção.

A loja de Matosinhos vai ter quatro técnicos especializados em mecânica e uma capacidade de análise de 12 viaturas por dia. Conta abrir seis lojas de norte a sul do país até 2026, uma das quais em Lisboa ainda este ano.