Jamie Spears tinha o papel de ‘conservator’ da filha desde 2008, que nos Estados Unidos é como um cuidador. Os termos do acordo entre Britney e o pai, em tribunal, nunca foram tornados públicos, mas sabe-se que a autonomia da cantora ficou restringida.

Desde 2008 que o pai teve o poder de limitar as visitas de Britney, com exceção do advogado da filha. Também teve o poder de comunicar com o médico da artista e de ter acesso aos registos médicos, onde constam os tratamentos e diagnósticos.

Um regime de tutela deste tipo (conservatorship, em inglês) é normalmente dado a indivíduos que não são capazes de tomar decisões sozinhos, tais como as pessoas que sofrem de demência ou outro tipo de doença mental.

Jamie deixou de ser o "guardião legal" e de supervisionar a vida pessoal da filha em 2019, devido a problemas de saúde. Dia 22 de agosto termina o papel do pai como ‘tutor’ e, de acordo com o documento entregue no Tribunal Superior da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, "Britney opõe-se fortemente contra o regresso de James como ‘conservator’ da sua pessoa”.

O documento explica também que a cantora estava a favor do papel do pai que a “resgatou do colapso, exploração por indivíduos predadores e da ruína financeira” e que a tornou “capaz de voltar a ganhar a posição dela como uma artista de calibre mundial”.