O presidente do Sporting lançou hoje um convite a Jaime Marta Soares, a um membro da comissão de fiscalização e ao presidente da comissão de gestão nomeados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), para um debate público.

“Se queremos dar voz aos associados não temos de ter medo de os informar. Que tal deixarmo-nos de intoxicações e manipulações e, ‘olhos nos olhos’, falarmos à nação sportinguista? Se não têm medo, como diz Torres Pereira [presidente da comissão de gestão], vamos a isso!”, escreveu Bruno de Carvalho, desafiando Marta Soares para um debate na televisão do clube, na próxima quinta-feira, a partir das 21:00, antes da Assembleia Geral destitutiva de sábado.

No convite para o debate, Bruno de Carvalho inclui, também, os presidentes da Comissão Transitória da MAG, Elsa Judas, nomeada pelo Conselho Diretivo, e o presidente da comissão de fiscalização nomeada por aquela comissão.

O presidente do Sporting sugere mesmo os temas para debate, desde a legitimidade dos órgãos, passando pelo processo de suspensão de sócios e de funções, à legitimidade da Assembleia Geral de dia 23, à nomeação de uma comissão de gestão por sete dias e à forma como se vai garantir aos associados a fidedignidade dos resultados da AG de dia 23.

Por último, Bruno de Carvalho sugere, ainda, a análise política da situação do Sporting e questiona, em caso de ser votada a destituição do CD, se Marta Soares e os órgãos por si nomeados vão desrespeitar a vontade dos sócios, mantendo com eles uma guerra jurídica, ou se retiram como ilação, ao não ser votada a destituição, que está a ser votada a saída imediata de todos eles do clube, não de sócios, mas, sim, das putativas funções que exercem.

Bruno de Carvalho questiona, também, caso seja votada a não destituição do CD, se isso significará a paragem de todos os processos para que o aquele órgão possa trabalhar em paz e a CT da MAG possa convocar a AG para aprovação do orçamento e relatório de atividades e a AG eleitoral para MAG e CFD.