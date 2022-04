Apesar do acidente, Bruno Fernandes deverá juntar-se à equipa para treinar, uma vez que escapou a qualquer tipo de lesão grave.

De acordo com o tabloid britânico The Sun, o internacional português estava acompanhado por outros passageiros. Todos saíram ilesos do acidente, acrescenta a publicação.

Ralf Rangnick dá esta tarde a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool (20h00 de terça-feira) onde deverá dar mais detalhes sobre o que aconteceu ao jogador.