A história surgiu nas páginas da revista Sábado e mostrava as dificuldades de um casal e dos três filhos, durante a pandemia. Depois de ficarem desempregados e de terem de abdicar do apartamento onde viviam em Loures pela elevada renda, Sofia e Paulo pediram 5 mil euros emprestados a uma pessoa amiga e compraram uma roulotte, que passou a servir de casa num parque de campismo.

O caso, também partilhado no Instagram de Nuno Markl, surgiu com um pedido de ajuda para casos semelhantes. "Olhando para os números dos likes de alguns dos posts no meu Instagram, dei por mim a pensar: e se fosse possível às pessoas darem 1 euro em vez de 1 like, a famílias como esta?", escreveu o humorista.

A história da família estendeu-se aos diretos no Instagram de Bruno Nogueira, "Como é que o Bicho Mexe?", onde habitualmente decorrem angariações de fundos para várias causas. Na passada sexta-feira, dia 29 de janeiro, o humorista deixou o NIB para quem quisesse contribuir.

E foram muitos os que ficaram tocados com a história da família. Na 'emissão' desta terça-feira, Bruno Nogueira revelou que foram angariados cerca de 39 mil euros.

A onda de solidariedade não se ficou por aqui. O 'host' de "Como é que o bicho mexe" contou ainda que foi conseguida uma casa móvel para a família, doada por uma empresa de Coimbra, uma vez que as novas leis dos parques de campismo só permitem viver nestes espaços com determinados veículos.

"O caso da Sofia e do Paulo acabou por provar que, através das redes sociais de pessoas com muitos seguidores, muita gente que contribua com pouco, pode fazer a diferença em poucas horas. Likes são coisas agradáveis e gentis, mas se por trás de cada like houver uma moeda de 1 euro para quem precisa - c’um catano, que coisas podem acontecer", reagiu Nuno Markl.