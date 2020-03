"Não é por me sentir saudável que sigo a vida como se nada estivesse a acontecer", escreve o humorista e ator a certa altura na publicação com data desta quinta-feira.

"Posso a qualquer momento contrair o vírus, e antes de ter sintomas espalhar a quem não tem sistema imunitário forte o suficiente para o combater. Isto não é sobre mim, é sobre uma coisa maior do que eu. É sobre nós. E é esse degrau mental que me faz ter consciência que a minha prioridade tem de ser colectiva, e não minha e do meu espelho."

Bruno Nogueira diz que com esta publicação pretende "única e simplesmente partilhar" o que tem feito nos últimos dias, "sirva a quem servir". Diz ainda estar resguardado em casa com a família, há alguns dias, de onde sai apenas quando é "estritamente necessário", e até já cancelou viagens que tinha marcadas. "Perdi dinheiro, ganhei tempo", escreveu.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia. O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.