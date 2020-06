O jogador de 23 anos começou a época no Tondela, para onde se transferiu no final da temporada anterior precisamente dos bracarenses, mas o clube liderado por António Salvador ‘resgatou’ o central em janeiro.

Desde então, Bruno Wilson realizou três jogos pelo Sporting de Braga, apenas um como titular (marcou um golo).

Sequeira, com uma lesão muscular na coxa esquerda contraída diante do Vitória de Guimarães, na última ronda (triunfo por 3-2), fica de fora, juntando-se a Tormena no lote de indisponíveis do plantel.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 50 pontos, e Rio Ave, sexto, com 44, defrontam-se a partir das 21:30 de terça-feira, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

- Defesas: Pedro Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Esgaio, Bruno Wilson, Raul Silva e Diogo Viana.

- Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.

- Avançados: Abel Ruiz, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.