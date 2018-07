O executivo comunitário anunciou que Jean-Claude Juncker falou hoje de manhã com o Presidente grego, Prokopis Pavlopoulos, e com o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, para “expressar sinceras condolências às famílias e àqueles que perderam entes queridos” nos fogos.

O Presidente da Comissão escreveu também uma carta ao chefe de Governo, na qual garante que Bruxelas “não vai poupar esforços para ajudar a Grécia e o povo grego”.

“Durante este período difícil, estamos lado a lado com o povo e as autoridades da Grécia, e louvo os esforços incansáveis e corajosos das equipas de socorro. Será feito todo o possível para prestar apoio hoje, amanhã e pelo tempo que for necessário”, lê-se na carta de Juncker a Tsipras, divulgada em Bruxelas.

Juncker aponta ainda na missiva que pediu ao comissário da Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, para estar em contacto imediato com as autoridades de proteção civil da Grécia, acrescentando que o comissário viajará ainda hoje rumo a Atenas.

“Ele informou-me que já foi mobilizada assistência, incluindo aviões e bombeiros. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos Estados-membros relevantes pela sua contínua solidariedade a este respeito”, conclui.

Numa outra declaração divulgada igualmente em Bruxelas ao final da manhã de hoje, o comissário Stylianides confirma que viajará ainda hoje para Atenas para se encontrar com as autoridades de proteção civil da Grécia “e coordenar a assistência da UE que já está a caminho”.

“Falei com o primeiro-ministro Tsipras ontem (segunda-feira) à noite e estou em contacto permanente com ele para oferecer o apoio total da Comissão às autoridades e ao povo grego”, escreveu o comissário.

Stylianides agredeceu a Chipre, Espanha e Bulgária, “que já fizeram ofertas imediatas de assistência concreta através do novo Mecanismo de Proteção Civil da UE: aviões, bombeiros, médicos e veículos”.

“Juntos, estamos a trabalhar 24 horas por dia para ajudar os corajosos serviços de socorro que começaram a trabalhar de forma incansável para prestar ajuda àqueles que dela precisam”, disse.

Entretanto, também Portugal anunciou vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia, tendo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, explicado que será disponibilizado apoio terrestre, tal como as autoridades gregas solicitaram ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Os fogos que lavram na Grécia causaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.