No final de uma visita ao mercado de Setúbal, Sebastião Bugalho foi questionado sobre o momento que marcou o debate entre os oito candidatos às europeias de 09 de junho, na terça-feira à noite na RTP.

Nesse debate, o cabeça de lista da AD às europeias considerou que a visita do Presidente da Ucrânia a Portugal traduziu-se num "dia de festa", com Marta Temido a acusá-lo de “brutal imaturidade” por essa afirmação.

“Lamento que a candidata Marta Temido tenha considerado uma imaturidade o momento em que eu disse que devíamos festejar o facto de o Zelensky estar em Portugal, no dia em que o líder do seu partido disse que devíamos comemorar a vitória ucraniana”, afirmou.

E acrescentou: “Como tenho a certeza que a dra. Marta Temido não queria chamar imaturo ao dr. Pedro Nuno Santos, continuo à espera de um pedido de desculpas dela”, apelou.

O candidato da AD defendeu que “não foi um exagero” a expressão que utilizou no debate, afirmando que “a democracia portuguesa receber um presidente que está a lutar pela democracia, pelo seu território” é um dia que deve orgulhar o país e “um momento de felicidade”.

“Não vale a pena os nossos adversários tentarem criar falsas polémicas porque não têm programa para responder ao nosso”, acusou.