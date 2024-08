Segundo Lars Olofsson, citado pelo jornal, advogado sueco, que representa cerca 2500 lesados da Omegapro de 55 países diferentes, 156 são portugueses, considera que este “pode ser o maior esquema de fraude em pirâmide de sempre”.

Desde que surgiu no mercado, em 2019, até ao seu desaparecimento em julho 2023, a OmegaPro com o lema “Ultrapassando barreiras através da Educação, formando os líderes de amanhã” tinha um registo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no antigo Twitter, agora X.

Além desta promoção realizavam provas de rally em Itália e na Letónia, convenções em hotéis de luxo com jogadores e mentores motivacionais nas Maldivas, no Dubai, no Panamá e no México, e até promoveram jogos de futebol entre ex-estrelas, com o nome OmegaPro Legends Cup. Além disso, o Público revela que foram criadas inúmeras notícias falsas, com simulações de capas de revistas com entrevistas exclusivas aos líderes, e parcerias inventadas com bancos.

O investimento mínimo na empresa era de 100 euros, mas depois aliciava os investidores com um ranking de categorias davam prémios (monetários, eletrodomésticos, computadores, telemóveis ou viagens) e acesso exclusivo aos eventos.

Este ranking começava na categoria de “Associado”, em que o investimento inicial era entre 366 euros e os 550 euros, depois “Construtor”, em que tinha de se investir entre os 5500 e os 8300 euros, seguia-se “Prata”, e o investimento tinha de ser entre os 14.600 e 22 mil euros, no “Ouro” já tinha de ser entre os 27.500 e os 50 mil euros, na “Platina” era entre os 55 mil euros e os 83 mil. A seguir podia ser-se: Diamante, Diamante Azul, Coroa de Diamante, Coroa de Diamante Real e Coroa de Diamante Presidencial. Para aceder a esta última categoria o investimento mínimo era de cerca de 17 milhões de euros, diz o jornal.