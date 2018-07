Uma turista italiana está desde quarta-feira desaparecida em Peniche, no distrito de Leiria, onde estão a ser feitas buscas por mar e por terra para a encontrar, disse hoje à agência Lusa fonte da PSP.

Trata-se de uma mulher, de 57 anos e de nacionalidade italiana, que estava de férias com o filho, maior de idade, em Peniche, afirmou à Lusa a mesma fonte.

Numa altura em que o filho se tinha ausentado do local onde estão alojados, a mulher aproveitou para sair e, quando regressou, o filho já não a viu mais, tendo apresentado uma participação do seu desaparecimento na quarta-feira de manhã.

As autoridades desconhecem as circunstâncias do seu desaparecimento.

Desde quarta-feira, decorrem buscas por mar e por terra, ao longo da península, envolvendo meios da PSP, Polícia Marítima e bombeiros de Peniche, num total de cerca de 30 elementos, auxiliados por sete viaturas.

Entre os meios estão uma lancha salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos de Peniche e equipas de buscas em locais remotos e de grande ângulo dos bombeiros locais, disseram à Lusa o comandante da Capitania de Peniche, Marco Augusto, e da corporação de bombeiros, José António Rodrigues.