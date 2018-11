Um dos dirigentes da claque Juventude Leonina, conhecido como Mustafá, encontra-se na sede daquele grupo de adeptos, enquanto decorrem buscas a cargo da GNR, segundo fonte policial.

As buscas, realizadas pela GNR, decorrem na sede da Juve Leo, no interior do Estádio de Alvalade, um espaço conhecido como ‘A Casinha’, enquanto a PSP faz um cordão policial para garantir a segurança da zona, como constatou a agência Lusa no local.

Pelas 19:50, o líder da claque Juve Leo, Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, encontrava se ainda no interior da sede da claque, no estádio do Sporting, acompanhado de militares da GNR, que procediam a buscas, disse à Lusa fonte policial.

No exterior a PSP montou um cordão de segurança perante o olhar de dezenas de adeptos e de outros que se encaminham para o interior do estádio para assistirem ao jogo entre o Sporting e o Chaves, para o campeonato nacional.

Quando começou o jogo, pelas 20:00, entre o Sporting e o Chaves, não se viam elementos da claque, nem faixas nem bandeiras.

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá, um dos líderes da claque Juventude Leonina, foram detidos no âmbito da investigação da invasão à academia do clube, em Alcochete, disse à Lusa fonte da GNR.

A detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá foi também confirmada à agência Lusa pela Procuradoria-geral da República, indicando que os detidos “serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação”.

“Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete”, refere a PGR em resposta à Lusa.

Uma outra fonte judicial disse à Lusa que os mandatos de detenção foram emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP) e que “estão a decorrer buscas”.

Em 15 de maio deste ano, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, treinadores e ‘staff’.

No dia dos acontecimentos, a GNR deteve 23 pessoas, tendo posteriormente efetuado mais detenções, estando atualmente em prisão preventiva 38 pessoas, entre as quais o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes.

Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi, entretanto, destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, atualmente ocupada por Frederico Varandas.