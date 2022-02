Segundo a fonte, ao contrário do que tem acontecido desde o desaparecimento, as buscas vão, a partir de sexta-feira, ser feitas no âmbito de “ações de patrulhamento de rotina” e não de forma permanente como aconteceu até então.

Isto é, os operacionais da Polícia Marítima e da Estação de Salva-Vidas do Douro não vão estar no local permanentemente, mas vão passar pela zona, quer por terra, quer por mar, ao longo do dia, explicou.

Na terça-feira, dois jovens de nacionalidade ucraniana estariam a banhos quando entraram em dificuldades na água, tendo um deles sido socorrido por surfistas e o outro desaparecido.

As buscas deverão iniciar por volta das 08:30/09:00 e vão repetindo-se ao longo do dia e até ao pôr-do-sol, sublinhou a fonte.

Além disso, as buscas não contarão com a Aeronave da Força Aérea Portuguesa.

À medida que os dias vão passando, as probabilidades de encontrar o corpo vão diminuindo e, por esse motivo, os meios não podem ficar afetos apenas àquela situação, adiantou a fonte.

Ao longo do dia de hoje, as autoridades alargaram o perímetro das buscas, estendendo-as até às praias do Porto, mas sem sucesso.