Militares da unidade Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR a mesma unidade a que pertenciam os militares falecidos na queda de helicóptero no Rio Douro próximo da localidade de Samodães, Lamego, que transportava seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião, Lamego, 30 de agosto de 2024. Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento, e as buscas continuam. ESTELA SILVA/LUSA

Lusa