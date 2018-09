As operações de busca pelo homem que desapareceu na madrugada de domingo na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, mantêm-se no local, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da GNR.

"As buscas continuam a decorrer com os mesmos meios que têm sido utilizados, mas, até ao momento, sem qualquer sucesso", disse fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

O homem, de 51 anos, que pescava na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, utilizando para o efeito um caiaque, está desaparecido desde a madrugada de domingo, sendo que o alerta foi dado pela própria família, via 112.

Segundo a GNR, as buscas vão continuar durante todo o dia de hoje, sendo interrompidas ao final da tarde e, em caso de não haver sucesso, irão ser retomadas na manhã de sexta-feira.

No local, estão 27 militares da GNR, quatro embarcações, uma delas equipada com sonar, seis mergulhadores, quatro binómios e duas patrulhas de mota.