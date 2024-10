As operações de busca, que começaram na quarta-feira, foram interrompidas ao final da tarde de hoje “sem que se tivesse encontrado a vítima”, uma mulher de 44 anos, referiu a AMN, em comunicado.

“Durante o dia de hoje, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima realizou operações de mergulho para a flutuação da viatura, tendo-a rebocado e colocado a seco, de forma a serem realizadas as devidas perícias policiais, pelos elementos da Polícia Marítima e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR”, detalhou ainda.

As autoridades marítimas e policiais iniciaram as buscas no Guadiana depois de terem localizado na quarta-feira, submerso no rio, o veículo de uma mulher, de 44 anos, dada como desaparecida na noite de segunda-feira.

“Segundo o que foi possível apurar, a mulher de 44 anos saiu do local de trabalho na noite de segunda-feira, dia 30 de setembro, não tendo regressado a casa”, explicou ainda a AMN.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, estiveram empenhados elementos do comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, do grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, do projeto “SeaWatch” e tripulantes da estação Salva-vidas de Tavira e Vila Real de Santo António.

Estiveram ainda empenhados elementos da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Real de Santo António e da Proteção Civil de Espanha.