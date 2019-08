A mesma fonte adiantou que 20 centros emissores estão a ser concluídas em outras quatro ilhas - São Nicolau, Boavista, Fogo e Brava - correspondendo à segunda fase que deverá ficar pronta "nos próximos meses".

Onde o projeto encontrou "vários constrangimentos" foi na ilha de Santo Antão, a mais a norte do país e também conhecida como "Ilha das Montanhas", devido à compra de terreno para os emissores.

"A aquisição de terreno em Cabo Verde é um processo complicado, mesmo sendo pequenos lotes, mas às vezes é difícil identificar os proprietários e quando são identificados nem sempre estão devidamente habilitados para poder ceder o terreno", lamentou.

Por isso, disse que o processo atrasou-se nessa ilha, onde serão construídos 17 centros emissores, mas o processo, disse, em breve vai "iniciar com força" para ter a TDT em todos os municípios ainda este ano.

Outro constrangimento encontrado foram as zonas sombras em praticamente todas as ilhas, mas Luís Ramos afirmou que a empresa já resolveu grande parte dos problemas e "aos poucos" vai eliminando esses pontos "conforme prioridade e necessidades".

E com isso, garantiu que mais gente está a ver televisão no arquipélago, já que muitos canais chegam a locais onde nunca outros tinham estado.

Segundo um estudo sobre o Acesso e Consumo da Comunicação Social apresentado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) de Cabo Verde, a televisão continua a ser o principal meio de comunicação social no país, com 82% de preferência.

"Com certeza que a televisão digital tem contribuído para esse indicador", salientou o presidente da Cabo Verde Broadcast à Lusa.

Neste momento, a TDT tem oito canais de televisão e seis rádios à disposição dos cabo-verdianos, mas Luís Ramos garantiu à Lusa que a ideia é disponibilizar mais estações televisivas, sobretudo regionais, à semelhança do que já acontece com as rádios comunitárias.

Além dos canais de televisão e rádio, o presidente da CVB referiu que a TDT poderá fazer "muita coisa", como o transporte de canais por assinatura e ter canais regionais.

"E também há possibilidade de vir a implementar uma plataforma online, onde podemos introduzir conteúdos, sobretudo de produção nacional, para não só servir a população residente como também a da diáspora", completou.

Num processo que está "bastante avançado", o líder empresarial realçou, porém, que poderá vir a enfrentar algum constrangimento no meio urbano na hora do desligamento, porque as pessoas têm alternativas e evitam adquirir os equipamentos.

Neste sentido, afirmou que as pessoas do meio rural são "mais propensas" a essa mudança da televisão analógica para o digital, onde veem "claramente" os benefícios da TDT, "com aumento significativo dos canais e com alguma qualidade".

Cabo Verde é um dos cinco países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que estão mais avançados em termos de implementação da TDT, conforme determinou a União Internacional de Telecomunicações (UIT).