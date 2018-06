A experiência da Câmara Municipal da Feira foi conduzida pela engenheira zootécnica Ana Catarina Fontes, que, recorrendo a 4.042 metros quadrados de um terreno que a autarquia tinha por tratar em Fiães, acompanhou ao longo de 90 dias a evolução registada na vegetação do local, à medida que os animais dela se alimentavam.

Suportado por medições no local e também por imagens recolhidas semanalmente com recurso a drones, o objetivo era "identificar qual a quantidade de matéria combustível que estas 26 cabras sapadoras conseguiam consumir em três meses e a conclusão é que fizeram desaparecer mais de 12 toneladas de mato que, no início do processo, estaria com cerca de 1.70 metros de altura".

Ana Catarina Fontes propõe-se agora partilhar os dados obtidos com entidades públicas e privadas, "para as sensibilizar para o facto de que não fica assim tão caro manter um terreno limpo se, depois da intervenção inicial com máquinas, a posterior manutenção for feita com recursos a rebanhos de cabras ou mistos".

Com a marca "Back to Basic" (traduzível por "De volta ao básico"), a engenheira zootécnica pretende aplicar os resultados do estudo na criação do seu próprio negócio de limpeza florestal com recurso a pastorícia e garante: "Não estou a criar nada novo, mas este método estava caído no esquecimento e ficou demonstrado que é economicamente mais viável do que limpezas com recurso a máquinas, o que, num hectare de terreno, pode custar 1500 a 2000 euros a cada seis meses".

Socialmente, o método também tem vantagens: "Houve uma grande aceitação da comunidade em geral para com a introdução de animais nas parcelas avaliadas e concluímos que as pessoas consideram este método mais agradável, em detrimento do uso regular de máquinas".

Na prática, as cabras sapadoras passaram as noites num abrigo criado para o efeito numa fábrica abandonada do terreno intervencionado e durante o dia circulavam livremente pela restante área, comendo silvas, tojo e fetos adultos - sempre começando pelas folhas até chegarem aos caules e passando daí à estilha, dispensando no processo apenas os fetos jovens devido ao seu "alto nível de toxicidade".