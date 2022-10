Vários caças norte-coreanos voaram nesta quinta-feira perto da fronteira com a Coreia do Sul, que enviou posteriormente as suas próprias aeronaves para o local, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, salientando também que o regime de Kim Jong-Un disparou mais um míssil de longo alcance para o Mar do Japão.

De acordo com a agência, o míssil foi disparado pelas 22h30 locais, já depois do tal voo ameaçador no sul da Coreia do Sul, com cerca de 10 aeronaves militares.

Refira-se que a Coreia do Norte disparou, com este, oito mísseis balísticos desde 25 de setembro, num total de 24 neste presente ano. Este é também o 13º lançamento desde a posse do governo sul-coreano de Yun Seok-yeol.