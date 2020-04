Em conferência de imprensa, o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, indicou que há sete cadeias de transmissão identificadas na região e que nenhuma delas “teve progressão para cadeia comunitária”.

As cadeias de transmissão mais problemáticas são as do concelho da Povoação, com cadeias primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, que chegou ao concelho do Nordeste, e a cadeia de transmissão secundária do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Sobre os casos da Povoação e do Nordeste, o diretor regional da Saúde adiantou que, “concluídos todos os testes aos contactos próximos identificados desta cadeia de transmissão,” pode-se “dizer que ela está controlada e não desenvolveu, não teve progressão para transmissão comunitária”.

Em relação à cadeia secundária do hospital de Ponta Delgada, “tudo aponta para que tenha cessado”.

Depois de a direção clínica do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, ter hoje garantido que “a situação que se vive no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste não se deve, nem deveu, a qualquer falha ou falta dos procedimentos do HDES”, Tiago Lopes garantiu que a instituição fez o “trabalho prévio de forma atempada”.