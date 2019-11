A cadela, de dois anos, chamada de Serenity pela equipa de resgate de animais, foi encontrada à beira da estrada junto a um caminho rural perto de Chatham, Ontário, há uma semana.

A temperatura era de -3º e estava escuro. A cadela estava coberta de neve.

Quando uma pessoa que ia a passar parou para ajudar a cadela, ficou surpreendida ao encontrar cinco pequenos gatinhos pretos "aninhados nela", disse à AFP Myriam Armstrong, porta-voz do abrigo Pet and Wildlife Rescue.

Os gatos, de cinco semanas de idade, foram levados para serem cuidados.

A história comovente de sobrevivência e apoio entre espécies foi amplamente partilhada nas redes sociais.

"Os gatinhos não teriam sobrevivido ao frio inverno do Canadá sem a ajuda da cadela", que os manteve com vida com o calor de seu corpo, disse Armstrong.