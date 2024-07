Num comunicado, o Comando Distrital da PSP de Leiria, explicou que a recolha dos animais resultou da denúncia de um cliente, que alertou a PSP ao verificar se tratava de espécies autóctones e exóticas.

Ao deslocar-se ao local, na segunda-feira, a BRIPA confirmou a denúncia e recolheu cinco cágados do Mediterrâneo, espécie autóctone, com o nome científico de Mauremys Leprosa e duas tartarugas da Flórida, espécie exótica, com o nome científico de Pseudemys Peninsularis, sendo proibida a detenção de ambas as espécies em cativeiro.

Segundo a PSP, as espécies foram encaminhadas para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de Coimbra (ICNF), de onde serão devolvidos à Natureza.