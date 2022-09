A urna saiu da Catedral de Santo Egídio por volta das 16h30 de carro funerário até ao aeroporto, acompanhada pela filha da monarca, a princesa Ana, que seguiu por Edimburgo no Bentley estatal e depois foi no mesmo avião para Londres.

Ao longo do percurso até ao aeroporto, a multidão juntou-se para ver passar o caixão da Rainha Isabel II. De acordo com o The Guardian, por vezes fez-se sentir o silêncio à passagem do carro e também houve momentos ocasionais de aplausos.

O avião que transportou a urna da Rainha, um C-17 Globemaster, foi utilizado para missões de ajuda no Afeganistão e na Ucrânia, segundo a Royal Air Force. A aeronave aterrou na base aérea RAF Northholt, localizada no bairro londrino de Hillingdon, no oeste da capital do Reino Unido, e normalmente utilizada pela família real para as suas viagens.

Já na capital britânica, após uma viagem pelas ruas da cidade, o caixão ficará em repouso no Palácio de Buckingham em cima de cavaletes na Sala do Arco, até ser transferido para o edifício do parlamento britânico, na quarta-feira. Daí sai para a abadia de Westminster, em frente, onde será o funeral, no dia 19 de setembro.

Centenas de seguranças e polícias organizam as multidões em Buckingham, com vedações colocadas por todo o recinto e no meio dos parques, e avisos e indicações escritas em cartazes e gritadas em permanência pelos agentes de segurança.

Sucessivas vedações foram colocadas nesta área nos últimos dias, à medida que as multidões foram engrossando e que se aproximava o dia da chegada do corpo de Isabel II a Londres e das cerimónias fúnebres dos próximos dias.

A Rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a súbita morte do pai, Jorge VI, que subiu ao trono após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, para poder casar com uma divorciada norte-americana, Wallis Simpson.

Após a morte de Isabel II, o seu filho primogénito, de 73 anos, tornou-se rei como Carlos III.