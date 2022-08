Existem há já alguns anos, mas em pleno debate da lei do aborto nos Estados Unidos são vários os estados norte-americanos que têm visto as aumentar as chamadas Safe Haven Baby Box. Mais que isso, têm sido várias as recolhas nas últimas semanas, de acordo com uma reportagem do The New York Times.

Relata o jornal que em Carmel, na Califórnia, desde abril que foram colocados três bebés na mesma caixa, num quartel de bombeiros. Algo que acabou por surpreender a população, dado que nunca a caixa tinha sido utilizada.

Estas Safe Heaven Baby Box fazem parte do denominado movimento do refúgio seguro, ligado ao ativismo antiaborto. O sistema permite a que algumas mães, ou famílias, mais desesperadas possam entregar os seus filhos recém-nascidos para adoção, de modo anónimo.

Estas notícias surgem numa altura em que o aborto está a ser fortemente discutidos nos Estados Unidos. Na semana passada, por exemplo, o Estado do Indiana foi o primeiro a proibir o ato. Entretanto, outros estados já rejeitaram projetos que retiram os direitos, como o Kansas, e outros preparam-se para analisar a decisão da Suprema Corte dos EUA.