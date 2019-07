Em tempos um matadouro, uma praça de touros e até espaço para a conhecida feira da ladra, o Campo dos Mártires da Pátria foi o local onde foram enforcados 11 companheiros do general português Gomes Freire, em 1817, daí resultando o seu nome.

No final do ano passado, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia de Arroios decidiu reabilitar os caminhos pedonais interiores da parte sul do campo, que estavam pavimentados em alcatrão, com desvantagens para a mobilidade de quem ali passa.

“No fundo, a área pedonal estava toda muito estragada e as pessoas não tinham mobilidade. Era uma área pedonal feita em alcatrão e a nível do ambiente era prejudicial, porque a água das chuvas não entrava na terra. Estava toda com buracos”, disse à Lusa a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins

A requalificação envolveu a inserção de calçada portuguesa, uma marca da cidade e que, segundo a autarca, “atrai muitos visitantes que se acompanham de guias turísticos” ao local, assim conhecendo a sua importância.

Todo o Jardim Braancamp Freire (no centro do campo) foi arranjado, tendo sido retirada parte significativa do gradeamento, “para que as pessoas se sentissem bem”. Os lagos e o mobiliário urbano também não foram esquecidos.

“Um dos objetivos de qualquer intervenção nos espaços públicos é a não discriminação de pessoas com dificuldade na sua mobilidade”, disse o responsável da intervenção de requalificação, Fernando Salgueiro, explicando que é crucial eliminar dos espaços públicos qualquer barreira arquitetónica que possa influenciar a normal circulação das pessoas.