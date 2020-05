A câmara “não tem problemas em licenciar o alargamento desde que cumpridas as proporções para que o número de lugares não comprometa o distanciamento”, disse à agência Lusa o presidente, Fernando Tinta Ferreira (PSD).

Para já, a autarquia só recebeu “alguns pedidos de informação informais” por parte de empresários da restauração, aguardando “a definição de regras concretas para essa medida”.

O alargamento do espaço ocupado por esplanadas terá especial impacto em locais como a Avenida do Mar, na Foz do Arelho, onde se localizam cafés, restaurante e bares, e que esteve interdita enquanto se manteve o Estado de Emergência.

Com a passagem à Situação de Calamidade Pública, a avenida foi reaberta mas “o estacionamento foi reduzido a um terço para evitar aglomerados”, explicou o autarca, precisando que, dos 600 lugares, “apenas 200 estão disponíveis”.

“O objetivo é permitir o acesso à via onde os quiosques e os restaurantes com ‘take way’ puderam retomar a atividade”, mantendo-se a limitação até ao dia 18, data em que, de acordo com o plano de desconfinamento, os cafés, pastelarias e esplanadas podem reabrir, com um limite de 50% da ocupação e horário até às 23:00.