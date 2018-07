"Mais de 1300 bombeiros lutam contra o fogo, que destruiu cinco casas e provocou o encerramento de estradas e a retirada de cerca de 7 mil pessoas", informou o serviço florestal norte-americano este sábado.

O incêndio, conhecido como Cranston, atinge desde a última quarta-feira a floresta nacional de San Bernardino (a 150 km de Los Angeles), onde já consumiu cerca de 5 mil hectares, feriu três bombeiros e ameaça cerca de 4,9 mil construções.

Logo após o início do incêndio, as autoridades prenderam Brandon McGlover, de 32 anos, suspeito de ser o responsável por nove incêndios no condado de Riverside. Ontem, este foi alvo de 15 acusações de incêndio criminoso, das quais se declarou inocente.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, decretou estado de emergência no condado, afetado também por cortes de energia devido à destruição causada pelo fogo, que atingiu quilómetros da rede de distribuição.