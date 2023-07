A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que será observado no dia de hoje "céu geralmente limpo. Vento fraco a moderado de noroeste, rodando temporariamente para sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, soprando por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo da Roca a partir da tarde e nas terras altas até ao meio da manhã".

Destacam ainda uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima. Os termómetros podem chegar aos 37ºC em Castelo Branco, Évora e Beja.

Na capital, o céu estará também limpo com algum vento junto à faixa costeira a partir da tarde. Regista-se também uma pequena subida da temperatura máxima, que ficará pelos 31ºC.

Na Invicta, o céu estará pouco nublado ou limpo com algum vento de noroeste. Regista-se ainda uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima que estará por volta dos 25ºC.

Nas ilhas, a temperatura máxima esperada é de 29ºC, no Funchal, seguindo-se Porto Santo com 26ºC, Ponta Delgada e Horta com 25ºC e Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores com 24ºC.

Recorde-se que está neste momento em vigor um alerta amarelo para tempo quente no distrito de Faro, que dura até às 21:00 de sexta-feira. Também o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo pelas altas temperaturas, até às 21h00 de sexta-feira.