O município celebrou hoje com os beneficiários os 98 protocolos que vão garantir o apoio da autarquia durante doze meses, de janeiro a dezembro de 2023, e que abrange mais de 210 pessoas dos agregados familiares beneficiados.

Estes apoios municipais são atribuídos no âmbito do Fundo Municipal de Apoio ao Arrendamento para Habitação que resultou da medida adotada, em 2020, para minimizar os impactos da pandemia de covid-19 junto “de famílias em situação de grande vulnerabilidade social”, como explicou o autarca, Hernâni Dias.

A autarquia decidiu manter este apoio que vai no quarto ano consecutivo e que começou por contemplar 27 famílias, no primeiro ano, 47, no segundo, 57, no terceiro e que este ano quase duplicou com 98 selecionadas entre as 105 candidaturas apresentadas ao programa.

O presidente da Câmara considerou que o aumento de apoios de ano para ano não se deve a “um aumento das necessidades”, mas a um maior “conhecimento que hoje se tem do programa”.

No global, o município irá atribuir ao longo deste ano mais de 100 mil euros que corresponde a um “apoio mensal anda na ordem dos 100 euros por família”, atribuído em função do rendimento das famílias, e que varia entre 50 e 100 euros mensais, segundo o autarca.

Hernâni Dias explicou que a maioria das contempladas “são famílias monoparentais, em que as mães estão com os filhos menores e que efetivamente são situações de maior vulnerabilidade social”.

Entre os apoiados, há também desempregados e aposentados com reformas que não permitem ter uma habitação condigna.

“São pessoas que efetivamente não conseguem entrar no mercado de arrendamento normal ou no mercado da aquisição da habitação e, por isso, o município tem este programa específico a estas famílias”, acrescentou

O autarca não tem dúvidas de que “se trata de um apoio social importante” numa altura em que se debatem os problemas da habitação a nível nacional, com o lançamento do programa do Governo “Mais Habitação”.

Destacou que o município de Bragança “tem tido esta preocupação no sentido de garantir que estas famílias têm também uma habitação condigna, contribuir para a melhoria das condições de vida e também para que as pessoas possam ter uma vida mais folgada, mais inclusiva e mais confortável”.

Além do apoio ao arrendamento, o município de Bragança tem também 276 fogos em bairros de habitação social, com rendas “médias mensais de 18 euros”.

O acesso à habitação é também garantido pela autarquia em três casas recuperadas na zona histórica da cidade destinadas a casais jovens em início de vida sem condições financeiras para acederem ao mercado de arrendamento normal, e onde não pagam qualquer renda.