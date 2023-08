A ponte, que faz ligação entre os lugares de Casal e Cambra, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, “está em obras de reparação, num investimento de cerca de 222.600 euros, que incide sobre o tabuleiro e um dos pilares”, esclarece um comunicado da autarquia.

De acordo com a mesma fonte, “as obras estão a decorrer neste momento”, após inspeções periódicas às pontes e viadutos do concelho sob jurisdição municipal terem detetado, em maio, fragilidades num dos pilares da infraestrutura, o que levou ao imediato encerramento à circulação rodoviária.

“A inspeção técnica na ponte incluiu a verificação subaquática dos elementos de apoio da estrutura de modo a averiguar as condições de segurança, tendo sido detetadas anomalias na parte submersa de um dos pilares de apoio que poderiam colocar em causa a integridade e segurança estrutural da ponte”, esclarece o comunicado da autarquia do distrito de Aveiro.

A câmara adianta que “vão ser colocados aterros com núcleo de argila, bem como feita a betonagem e execução de reforço da parede do atual pilar, e ainda o enrocamento argamassado na envolvente dos pilares”.

“Quanto ao tabuleiro, a obra inclui a remoção da camada de betão deteriorado da face inferior do tabuleiro, a aplicação de produto de tratamento anticorrosivo e aplicação de betão para acabamento”, acrescenta.

A Câmara Municipal de Águeda revelou também que vai proceder à intervenção da zona da estrada da Pedreira, em Lamas do Vouga, que sofreu uma derrocada no último inverno, tendo conseguido garantir um financiamento do Estado de até 222.600 euros para executar a obra.