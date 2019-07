"É uma medida que vai ao encontro de uma das nossas prioridades, que é a educação, e no sentido de irmos um pouco mais longe dos apoios tradicionais que são dados nesta área", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo.

O autarca alentejano indicou que a medida vai abranger os cerca de 200 alunos que frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo no concelho, realçando que "muitos já tinham refeições gratuitas, por estarem em escalões que preveem esse apoio".

O município, referiu, ficou com "uma reserva de verbas" para a área da educação, devido ao "alargamento", no próximo ano letivo, do programa do Governo de gratuitidade de manuais escolares ao 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário.

"Estimamos que o apoio que vamos pagar a mais por esta medida são cerca de 30 mil euros por ano, que era a verba que estávamos a gastar com os manuais escolares", indicou, sublinhando que "a câmara não vai aumentar o compromisso financeiro", mas sim "canalizar as verbas para uma nova medida".

João Grilo assinalou que esta medida já tinha sido posta em prática na sua anterior presidência do município, entre 2009 e 2013, com "resultados muito bons".

"As famílias que têm mais dificuldades são precisamente aquelas que têm filhos em idade escolar e todos os apoios que possamos dar são importantes", acrescentou.

Esta medida, segundo o autarca, tem também o objetivo de envolver todas as crianças no programa de educação alimentar que vai ser desenvolvido no âmbito do projeto de promoção do sucesso escolar, denominado Academia do Sucesso.

A Câmara de Alandroal vai também passar a atribuir três prémios anuais de 500 euros em material informático para o melhor aluno de cada um dos três ciclos de ensino e aumentar de 675 para 705 euros o valor das cerca de 40 bolsas anuais atribuídas aos alunos do ensino superior.

Os apoios para o transporte de alunos, a atribuição de 30 euros anuais para aquisição de material escolar aos alunos mais carenciados e a entrega de fruta duas vezes por semana para todos os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo são outras das medidas do município.