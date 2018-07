Barreiras de salto, caixa sanitária e uma zona de estar para donos e animais. A Câmara de Aveiro vai criar dois parques para cães.

O procedimento de contratação pública para a construção do primeiro parque recreativo para cães na cidade de Aveiro foi hoje publicado em Diário da República. O projeto prevê a criação de dois parques destinados a animais.

O objetivo da Câmara de Aveiro é capacitar a cidade com espaços vedados onde os donos dos cães os podem deixar em liberdade, evitando a ocupação de jardins e parques públicos. Com isto, pretende-se diminuir as situações de perturbação de outros utilizadores dos espaços públicos.

A primeira obra ficará localizada frente ao Pavilhão do Galitos, junto à linha do Norte, num espaço atualmente relvado e arborizado.

O valor base da empreitada é de 33.341 euros, com um prazo de execução de 90 dias. O trabalho consiste na vedação e movimento de terras para colocação de mobiliário para treino canino.

O presidente da Câmara, Ribau Esteves, refere a importância dos parques caninos para a gestão dos animais de companhia e correspondem a uma necessidade identificada no Município, sendo que um deles, a localizar entre o Canal de S. Roque e a A25, vai dar corpo a uma sugestão apresentada no âmbito da discussão pública do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).

“Sabemos que temos um conflito que às vezes não é simples nem simpático, que é o facto de os cidadãos quererem que o seu animal possa ter exercícios de liberdade, soltando-os da trela em jardins públicos, sabendo que isso, mais do que ser proibido por Lei, é perigoso para os outros cidadãos que andam ali a passear”, justifica.

O parque canino que vai avançar primeiro fica do lado exterior do Centro de Congressos, junto à linha do Norte, frente ao pavilhão do Galitos, “uma boa zona, de fácil acesso, tendo o projeto sido desenvolvido internamente pelos próprios serviços municipais.

Além da vedação, caixa sanitária, zona de estar para as pessoas que acompanham os animais e iluminação pública, o parque canino terá elementos recreativos com escadas, barreiras de salto, prancha e túnel.