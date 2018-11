A Câmara de Barcelos vai dispor a partir de 3 de dezembro de um Balcão para a Inclusão, para melhorar as respostas sociais às pessoas com deficiência, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, o município acrescenta que a proposta de criação daquele balcão foi hoje aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo.

A nova estrutura funcionará no Balcão Único.

O comunicado acrescenta que a criação do Balcão para a Inclusão se insere no âmbito da política de criação de “serviços mais humanizados e integrados, melhorando as acessibilidades, a linguagem e os apoios específicos e especializados”.

O novo espaço será inaugurado pela secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes, que no mesmo dia irá participar num fórum sobre inclusão de pessoas com deficiência, no Instituto Politécnico do Cávado e Ave.

O fórum está inserido no projeto “Tu Tens Direito”, que assenta na premissa de que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de ter um emprego.

“A melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência/incapacidade e das suas famílias, através da promoção da igualdade de oportunidades e da plena participação social e económica, constitui, claramente, uma prioridade do município de Barcelos”, sublinha o comunicado.