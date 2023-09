Este artigo é sobre Beja . Veja mais na secção Local

A Câmara de Castro Verde assinou hoje novos acordos coletivos de entidade pública (ACEP) com três estruturas sindicais para “melhorar as condições sociais e laborais” dos trabalhadores desta autarquia do distrito de Beja.

Fachada do edifício da Câmara Municipal de Castro Verde, 5 de setembro de 2017. NUNO VEIGA/LUSA Lusa