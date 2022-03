O investimento, que terá um prazo máximo de execução de 630 dias, está previsto na Estratégia Local de Habitação de Coimbra e conta com financiamento do programa governamental de acesso à habitação "1.º Direito", afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"A empreitada foi dividida em cinco lotes, com a seguinte distribuição: lotes 1 (408.021,13€) e 2 (408.641,37€), correspondentes a 15 frações cada, no Bairro do Ingote; e os lotes 3 (577.650,24€), 4 (643.470,34€) e 5 (682.620,29€), correspondentes a 23, 25 e 27 frações, respetivamente, no Bairro da Rosa", acrescentou o município.

A proposta pretende remodelar o interior de 105 fações, estando previstos “trabalhos de substituição, revestimentos, carpintarias, equipamento sanitário, equipamento de cozinha, rede predial de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de gás e instalações elétricas e de telecomunicações”.

Com este investimento, o município salienta que dá seguimento à concretização da Estratégia Local de Habitação de Coimbra, "cujo acordo de colaboração com Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) foi formalizado em junho passado, prevendo investimentos de 60 milhões de euros nos próximos seis anos".

A Câmara de Coimbra recorda que na última reunião do executivo foi também aprovado o anteprojeto de construção de um novo edifício habitacional no Bairro da Rosa, na rua Cidade de Cambridge, num investimento estimado de 2,4 milhões de euros, que permite a criação de mais 32 fogos habitacionais.

"Resumidamente, a Estratégia Local de Habitação de Coimbra prevê a criação de soluções habitacionais para mais de 820 agregados, correspondentes a mais 2000 pessoas", sublinhou.

Na próxima reunião será também analisada a proposta de procedimento de concurso de atribuição de locais de venda, por hasta pública, no Mercado Municipal D. Pedro V.

Também na segunda-feira será analisada uma proposta de adesão do município ao "Programa Formação + Próxima", promovido pela Turismo de Portugal, que tem como objetivo a capacitação de profissionais naquele setor.