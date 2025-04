A Câmara Municipal de Elvas, no distrito de Portalegre, está ainda sem serviço de Internet e de rede de telecomunicações fixas, na sequência do apagão de segunda-feira, indicou hoje o presidente do município, José Rondão de Almeida

Habitantes de Elvas conversam na Praça da República iluminados pelas lanternas do telemóvel, ao início da noite, após um apagão que afetou todo o país desde cerca das 11.30 da manhã. A corrente elétrica nesta cidade apenas foi reposta por volta das 23:20 desta noite. Elvas, 28 de abril de 2025. NUNO VEIGA/LUSA Lusa