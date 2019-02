O apoio, que consta de um regulamento municipal que já foi aprovado pela autarquia, também abrange os produtores de caprinos e de bovinos do concelho.

“É um apoio que visa premiar e preservar a prática agrícola no concelho, nomeadamente a produção de gado. Nós sentimos essa necessidade, porque nos apercebemos que cada vez mais vão envelhecendo os produtores de gado e, portanto, é importante conseguirmos rejuvenescer o setor”, disse à agência Lusa Alexandre Lote, vice-presidente do município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.

Segundo o responsável, a medida é também justificada por a autarquia sentir que “alguns jovens agricultores estavam a apostar em raças que não as autóctones” e por a ovelha Serra da Estrela estar “a ficar um bocadinho para trás em detrimento de outras raças que têm outra rentabilidade”.

“Então, conciliando estes dois fatores, considerámos que era o momento certo para apresentarmos este regulamento que tem como objetivo premiar com seis euros por cabeça de gado todas as ovelhas da raça Serra da Estrela, 2,5 euros as restantes raças e 120 euros para os bovinos”, disse.

Alexandre Lote aponta que no regulamento há “uma diferenciação clara da ovelha Serra da Estrela”, como forma de a autarquia preservar “também aquele que é um produto icónico da região, que é o queijo Serra da Estrela”.

O autarca disse à Lusa que os produtores do concelho receberam a medida de forma “extraordinária”.