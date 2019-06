O incidente ocorreu na quarta-feira, cerca das 23:30, disse à Lusa Augusto Castro, dono do cão vítima do choque elétrico e que de seguida alertou “as autoridades”, mantendo-se depois “no local, junto ao pavilhão Multiusos de Gondomar”, à saída do IC29, para “evitar que mais alguém fosse eletrocutado”.

Aquela câmara do distrito do Porto confirmou a presença no local da PSP de Gondomar, que “levantou um auto de notícia”, bem como a intervenção da EDP que “desligou e isolou o poste” assim que chegou ao local.

Contactada pela Lusa, a EDP remeteu as responsabilidades para a autarquia do distrito do Porto.

“Na sequência da deslocação ao local, identificou-se que o incidente teve origem em coluna de iluminação pública cuja alimentação é realizada por armário com comando da iluminação da zona da rotunda do pavilhão Multiusos e nó da IC29 de acesso a Gondomar. A responsabilidade da manutenção é da Câmara Municipal de Gondomar”, lê-se na resposta da elétrica.

Colocada perante esta interpretação, fonte da autarquia informou que a Proteção Civil vai “promover uma inspeção conjunta município/EDP, aguardando apenas a chegada da cópia do auto [de notícia] da PSP, que já foi solicitado”.

A fonte admitiu que a intervenção no poste, que foi desligado, possa ocorrer durante a próxima semana.