A autarquia revela que foi preparado um conjunto de iniciativas que “prometem trazer a Gouveia a animação e magia do Natal, bem como promover o comércio local durante este período festivo”, precisa numa nota enviada à agência Lusa.

O programa inclui uma campanha de incentivo a compras no comércio local, um mercado de Natal e um concurso de presépios.

A campanha de incentivo às compras no comércio local, a decorrer entre 01 de dezembro e 03 de janeiro, tem como objetivo “estimular a economia local e incentivar as compras nos estabelecimentos de comércio e serviços do concelho”.

De acordo com a Câmara, por cada compra de valor igual ou superior a 20 euros, os participantes irão receber um cupão que, sendo depositado em tômbola (localizada no Mercado Municipal de Gouveia), “os poderá habilitar a receber prémios financeiros convertíveis em compras no comércio local”.

A campanha será desenvolvida pelo Município de Gouveia em parceria com a ADN – Agência de Desenvolvimento dos Negócios de Gouveia, no distrito da Guarda.

O Mercado Encantado, que se realizará entre 11 e 30 de dezembro, no Mercado Municipal de Gouveia, pretende ser uma iniciativa de dinamização daquele espaço comercial.

No evento serão comercializados produtos locais, enquadrados na época natalícia.

Haverá áreas com atividades de animação dedicadas aos mais novos, como um comboio encantado, uma casa do pai natal e uma ‘fun zone’, entre outros espaços de animação infantil, com teatrinhos e concertos musicais, descreve a autarquia.

O Mercado Encantado é uma iniciativa da Câmara de Gouveia em parceria com o Instituto de Gouveia - Escola Profissional.

Já o Concurso de Presépios pretende “estimular o espírito criativo e convidar todos os gouveenses a darem o seu contributo para a decoração natalícia neste período de Natal”.

A iniciativa, salienta a câmara, acontece num contexto “em que há a necessidade de promover a redução da iluminação decorativa e os respetivos gastos energéticos”.

O concurso é dirigido a todas as pessoas e associações do concelho de Gouveia, que “queiram dar o seu contributo na decoração da Praça Dr. Alípio de Melo neste período festivo, ao mesmo tempo que se habilitam a ganhar prémios financeiros, atribuídos aos vencedores pela sua criatividade”.