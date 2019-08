Em declarações à agência Lusa, o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro (PS), explicou que este “é um trabalho que a câmara já está a desenvolver há alguns anos, que tem sido aprofundado de ano para ano, quer com o serviço municipal de Proteção Civil, quer com a equipa do Parque Florestal de Monsanto”.

Ao longo dos últimos três anos, têm sido feitos “trabalhos regulares do ponto de vista de análise e de verificações que são necessárias de fazer no parque de Monsanto para garantir a sua segurança”, disse o vereador, acrescentando que neste momento a autarquia está a fazer sessões de esclarecimento e de informação junto da população.

“Estamos a alargar este trabalho à comunidade e a informar a população sobre os cuidados a ter no parque florestal”, vincou o responsável pela Proteção Civil na capital.

Questionado sobre que conselhos são dados à população, o vereador Carlos Castro disse apenas: “não fazerem fogueiras e terem os cuidados na altura do período quente em que há circunstâncias mais adversas”.

“Porque temos por um lado calor, a baixa da humidade, e, portanto, pode ser um fator de risco. Além de outros cuidados que depois são transmitidos pelos técnicos da Proteção Civil às pessoas e também cuidados que devem ter em casa”, acrescentou.

As freguesias abrangidas por estas sessões serão Ajuda, Benfica, São Domingos de Benfica, Campolide, Alcântara e Belém.

Este trabalho enquadra-se no Plano Operacional Municipal de Lisboa atualmente em vigor.