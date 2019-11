Na votação, realizada na reunião do executivo municipal que decorreu hoje nos Paços do Concelho, o CDS-PP absteve-se e o PCP votou contra a proposta do “II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as mulheres, Violência Doméstica e de Género 2019-21”, subscrita pelo vereador Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).

Em declarações anteriores à Lusa, fonte do gabinete do vereador dos Direitos Sociais adiantou que a criação do centro de acolhimento “é uma prioridade absoluta” e que o edifício onde ficará instalado, na zona do Rato, já foi identificado e o objetivo é requalificar o espaço “o mais breve possível”.

“Lisboa está muito atrasada nestas respostas às vítimas de violência”, reconheceu, escusando-se, contudo, a adiantar para já mais pormenores sobre este centro de alojamento, nomeadamente quantas mulheres poderá receber.

Na discussão da proposta na reunião camarária, a vereadora Teresa Leal Coelho (eleita pelo PSD, mas a quem a concelhia retirou recentemente a confiança política) prometeu “dar contributos”, considerando que “o plano podia ter medidas mais específicas e precisas, no âmbito do que o município pode dar a estas mulheres” vítimas de violência.