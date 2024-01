A ativação do plano implica a abertura do Pavilhão Municipal Casal Vistoso, onde serão servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos, indicou a autarquia num comunicado.

Segundo a câmara lisboeta, as Equipas Técnicas de Rua vão “efetuar o encaminhamento das pessoas em situação sem-abrigo para o Pavilhão Municipal Casal Vistoso”.

Vai ainda estar a funcionar no pavilhão o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo, que reúne e tem o acompanhamento de várias estruturas.

Segundo a autarquia, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), vai estar hoje à tarde no Pavilhão Municipal Casal Vistoso.

Além da abertura do pavilhão, também as estações do Metropolitano do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão estar abertas à população em situação sem-abrigo das 23:00 às 06:30.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar polar tem originado temperaturas inferiores ao normal para esta época.

Segundo uma nota do IPMA, a partir do final da tarde de quarta-feira, “uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima” na quinta-feira.

“Assim, no dia 11, esperam-se temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul”, lê-se no comunicado.