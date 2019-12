De acordo com a proposta subscrita pelo vereador responsável pelo pelouro do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, José Sá Fernandes (eleito nas listas do PS) e que será debatida na reunião privada do executivo municipal, o protocolo a celebrar com a EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, que é responsável pelo abastecimento de água a Lisboa, estabelece os termos de colaboração em cinco pontos, entre os quais a reabilitação de vários chafarizes da cidade.

Os primeiros chafarizes que a EPAL se compromete a reabilitar, ainda em 2019, são o chafariz das Garridas ou Benfica (na freguesia de Benfica) e o chafariz do Intendente ou Desterro (na freguesia de Santa Maria Maior).

Em 2019/2020 estão previstas intervenções de conservação e restauro nos chafarizes das Janelas Verdes (freguesia da Estrela), Mãe d’Água à Praça da Alegria (freguesia de Santo António), Rato (freguesia de Santo António), Carmo (freguesia de Santa Maria Maior) e Santo António da Convalescença (freguesia de São Domingos de Benfica).

Entre o próximo ano e 2022, a EPAL irá também realizar intervenções de conservação e restauros em mais onze chafarizes da cidade.