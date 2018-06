Segundo os dados enviados a agência Lusa pelo gabinete do vereador da Educação, Ricardo Robles (BE), a Câmara de Lisboa já transferiu para cerca de 50 escolas um total de 577.139 euros relativos aos manuais escolares e 247.275 euros para pagar as fichas do 1.ºciclo.

“Estas transferências foram feitas à medida que foi chegando a informação das escolas”, explicou o gabinete do vereador, acrescentando que houve atrasos em apenas três escolas, mas “por motivos alheios à autarquia”.

A gratuitidade dos manuais escolares para os alunos das escolas públicas do concelho foi uma das medidas constantes no acordo para a governação da cidade de Lisboa, firmado entre o PS e o BE.

Inicialmente, em novembro de 2017, a autarquia estimava que a gratuitidade dos manuais escolares (2.º e 3.º ciclo) custaria cinco milhões de euros.

Contudo, como os manuais escolares do 1.º ciclo (do 1.º ao 4.º ano) acabaram por ser financiados pelo Ministério da Educação este ano letivo, a autarquia financiou para este ciclo de ensino apenas as fichas de trabalho e suportou os gastou com os manuais do 2. e 3.º ciclo, gastando um total inferior a 800 mil euros.