A Câmara Municipal de Lisboa "convidou As canções da Maria para levar o Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) a todos os meninos e meninas da nossa Lisboa tão bonita", pode ler-se na publicação do grupo musical. A iniciativa, acrescentam, é "ludo-pedagógica".

O videoclipe em questão, disponível no YouTube, chama-se "ACDM H2O Lisboa" e é um vídeo onde os protagonistas - Maria, Mathilde, Manon e Mathias - "cantam e contam como a nossa capital vai ficar a ganhar com esta obra incrível".

A empreitada é caracterizada na música lançada a 10 de outubro como "uma obra espetacular". A letra conta ainda com versos como "vamos construir dois túneis fantásticos" e "bem lá no fundo debaixo do chão, vai ficar na história esta construção”.

Após consulta no Portal Base, é possível apurar que a Câmara Municipal de Lisboa adjudicou, em ajuste direto, 13 mil euros (mais IVA) para a "aquisição de serviços de conceptualização e produção de canção e videoclipe destinada ao público-alvo infantil no âmbito do Plano de Drenagem de Lisboa (PGDL)". O contrato data de 30/11/2022 e o prazo de execução era de 335 dias, o que significa que a música teria de estar pronta até ao final do mês de outubro deste ano.

Página do Portal Base créditos: DR

O SAPO24 questionou a autarquia sobre a parceria entre a CML e As canções da Maria para a elaboração de uma música sobre o Plano Geral de Drenagem, mas não foi possível obter esclarecimentos até à publicação deste artigo.

Uma obra há muito aguardada

Recorde-se que o Plano Geral de Drenagem de Lisboa tem sido apontado, desde há duas décadas, como uma obra importante para enfrentar cheias e inundações na capital, mas as grandes intervenções, nomeadamente a construção dos túneis, só arrancaram o ano passado.

A atual versão do plano surge em julho de 2015, com Fernando Medina na presidência da Câmara, quando foi apresentado o Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030, com o objetivo de construir, até 2019, dois túneis, um entre Santa Apolónia e Monsanto e outro entre Chelas e o Beato, para combater as inundações na cidade.

Em dezembro de 2020, a Câmara de Lisboa aprovou a adjudicação da empreitada de construção dos dois túneis, no valor de cerca de 133 milhões de euros.

Depois das eleições autárquicas de 2021, em que Carlos Moedas (PSD) conquistou a presidência da Câmara de Lisboa, o executivo municipal fez o pedido de requisição ao Governo da declaração de utilidade pública, “com caráter de urgência”, da expropriação de imóveis e da constituição de servidões administrativas para a implementação do Plano Geral de Drenagem 2016-2030.

A construção dos dois túneis está deste outubro de 2022 a ser feita com a tuneladora H2OLisboa, fabricada na China, que tem 130 metros de comprimento e “avança cerca de 10 metros por dia”, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ e que inspira a música do videoclipe infantil.