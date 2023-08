“A Câmara Municipal de Loures lamenta a morte do idoso ocorrida ontem [segunda-feira] no Hospital Beatriz Ângelo, enquanto esperava transferência para o Hospital de Santa Maria, pelo que aguardamos os resultados do processo de inquérito”, afirma, em comunicado, o município do distrito de Lisboa.

Numa curta nota, a autarquia, presidida pelo socialista Ricardo Leão, diz ainda estar “atenta e a acompanhar com preocupação a situação da urgência desta unidade hospitalar”, nomeadamente a “falta de capacidade de resposta”.

O idoso deu entrada nas urgências do HBA pelas 13:00 de segunda-feira, com uma fratura numa perna, e acabaria por morrer depois de mais de cinco horas à espera no corredor do hospital, segundo adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins.

O comandante explicou que os bombeiros de Camarate, ao terem conhecimento de que o doente teria de ser levado para Santa Maria, se prontificaram para fazer o transporte, mas não tiveram autorização e continuaram à espera.

A avaliação clínica foi realizada na maca dos bombeiros por “falta de macas no hospital”. Foram feitos exames raio-x, em que foi detetada uma fratura do colo do fémur, e uma estabilização da perna com uma tração, acrescentou Luís Martins.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo confirmou e lamentou a morte, ocorrida na segunda-feira, de um utente de 93 anos, adiantando que determinou a “abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência”.

“Apesar de a avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência para cabal apuramento dos factos”, é referido na nota.

De acordo com a RTP3, no Hospital Beatriz Ângelo, durante o dia de segunda-feira, chegaram a estar 22 ambulâncias com doentes à espera de serem atendidos ou à espera de transferência para outros hospitais.

Segundo o portal dos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a unidade de saúde de Loures (distrito de Lisboa) registava às 13:00 um período de 04:50 de espera para os 33 utentes da Urgência Geral com a categoria Urgente (pulseira amarela), seguindo-se 49 minutos de espera para nove doentes Menos Urgentes (pulseira verde) e 25 minutos para as categorias Muito Urgente (pulseira laranja) e Não Urgente (pulseira azul), ambas com um utente.