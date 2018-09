A Câmara Municipal de Oeiras vai investir cerca de 13 milhões de euros, nos próximos anos, para a reabilitação de todas as escolas do 1.º Ciclo, jardins-de-infância, básicas integradas, EB2+3 e secundárias do município, anunciou hoje a autarquia.

© Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized

De acordo com um comunicado divulgado, a autarquia está a preparar, com o Ministério da Educação, um plano de investimento de mais de 13 milhões de euros, dos quais 25% (3,8 milhões de euros) serão comparticipados pela câmara municipal, para as escolas básicas integradas, EB2+3 e secundárias.

Em paralelo, o executivo irá ainda investir 9,5 milhões de euros para reabilitação dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do município.

O anúncio foi feito hoje, durante uma reunião com os educadores e professores do concelho, nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, onde foram apresentadas as linhas estratégicas da nova política educativa do município, para o período de 2017-2021.

De acordo com o executivo, será também alargada a oferta de creches existentes e aumentado do número de vagas na educação pré-escolar, além da criação um Centro de Ciência em Oeiras, resultado de parcerias com as Universidades com sede no concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais reafirmou que a educação é “a grande prioridade para os próximos anos”.

“Queremos ser facilitadores da vida dos professores. Queremos os melhores alunos neste concelho, portanto, temos de dar boas condições aos professores”, acrescentou.

(Título corrigido: Câmara de Oeiras vai investir 13 milhões de euros)