“A Câmara vai apurar em que medida pode ajudar ou apoiar a empresa que, em 2016, recebeu o carimbo de projeto de Interesse Municipal. A classificação implicou isenção de taxas e previa a ampliação das instalações, aumento de postos de trabalho e transferência da sede para o concelho. Portanto, é de todo o interesse da Câmara continuar a apoiar a empresa”, disse à Lusa Alberto Costa, presidente daquela autarquia do distrito do Porto.

Com 180 funcionários, a fábrica de produção de gaze hospitalar ficou “parcialmente destruída”, com uma “considerável” área ardida, acrescentou o autarca, explicando que no local estão ainda “peritos a avaliar a dimensão dos estragos”.

A intenção de Alberto Costa é, por isso, “criar caminhos para o futuro”, estando já “em contactos com o Governo”.

“Espero ter algumas repostas para criar algum apoio a esta empresa”, afirmou.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite foi dominado hoje às 05:25, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O rescaldo "deverá levar toda a manhã", já que implica "a remoção de toda a matéria-prima" do interior da fábrica, disse a mesma fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, pelas 05:35.