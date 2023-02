A Câmara de Sintra declarou que vai manter o coeficiente de 2022 (fixado em 1,0043), para o valor das rendas, apesar da atualização feita pelo Governo que a fixou em 1,02, para o ano de 2023.

Em comunicado, o presidente da autarquia, Basílio Horta, afirma que “este é mais um apoio que a Câmara de Sintra tem para com os munícipes. Com o aumento do custo de vida, que não acompanha os salários, era premente tomarmos medidas. Não alterarmos o valor das rendas, enquadra-se neste apoio às famílias".

Basílio Horta reforçou ainda que "a habitação é um bem essencial à vida das pessoas, importava-nos por isso garantir que a autarquia não iria contribuir para o aumento do custo de vida destas famílias. Se podemos manter o valor das rendas, então, é isso que faremos", promete.

Desta forma, o município mantém os valores de rendas mensais de 2022, para esses 57 fogos, "que tem um valor médio de 360 euros, e está direcionado ao arrendamento jovem e acessível", confirmou fonte do Município ao SAPO24.